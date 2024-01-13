Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 09:11 — ИА Регнум. На складах маркетплейса Wildberries 13 января в городе Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар, сообщил 13 января Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859397" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Склад Wildberries горит в Петербурге

Как сообщало ИА Регнум, 13 января МЧС распространило информацию о пожаре на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.