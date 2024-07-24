Анкара, 24 июля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы задержан в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

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«Сегодня в 10:30 в штаб-квартиру нашего отдела Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля в Москве, два человека получили ранения в результате теракта», — написал он.

Министр рассказал, что этот человек прибыл в Турцию самолётом Москва — Бодрум. Для его задержания были задействованы силы турецкой разведки, Европола, управления по борьбе с терроризмом и департамента полиции провинции Мугла.

Как ранее передавало ИА Регнум, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми на севере Москвы сбежал в Турцию. Он рассказал, что ФСБ ведёт работу с турецкими коллегами по поимке и экстрадиции преступника.

Утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota. Севший за руль мужчина получил ранение ног, женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

Следователи установили личность подозреваемого и машину, на которой он добрался до места преступления. Более подробной информации СК не предоставил. Возбуждено уголовное дело.