Штат Пенсильвания, США, 15 июля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Батлере Томас Мэттью Крукс состоял в стрелковом спортивном клубе города Клэртон, штат Пенсильвания. Об этом 14 июля сообщил телекомпании CBS президент клуба Билл Селлитто.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент стрелкового клуба подтвердил, что Крукс состоял в стрелковом клубе Clairton Sportmen’s Club, но от дополнительных комментариев отказался на фоне расследования, которое проводят сотрудники правоохранительных органов.

«Разумеется, клуб полностью осуждает произошедший вчера бессмысленный акт насилия», — добавил Селлитто и выразил соболезнования семье погибшего посетителя митинга.

Расследование не выявило у 20-летнего Крукса каких-либо проблем «ментального характера», по данным ФБР, психическими заболеваниями подозреваемый не страдал. Отмечается, что Крукс действовал исключительно в одиночку, правоохранители не нашли указаний на то, что молодой человек был приверженцем какой-либо идеологии. Мотивы, побудившие подозреваемого совершить покушение, не установлены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Крукс, подозреваемый в нападении на Трампа, окончил среднюю школу в Пенсильвании в 2022 году. Одноклассники характеризуют его как «тихого ребёнка» с хорошей успеваемостью, у которого было мало друзей, он был замкнутым человеком, но вёл себя при этом дружелюбно и не вступал в конфликты.

Нападение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в городе Батлере, штат Пенсильвания. Когда Трамп выступал на митинге перед своими сторонниками, раздались выстрелы. Сотрудники Секретной службы вывели экс-президента в безопасное место. На видеозаписи с места события видно, что у Трампа окровавлено ухо. Тем не менее политик, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.

В результате покушения погиб один человек и двое, включая экс-президента, пострадали. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома. Личность подозреваемого установили. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Президент США Джозеф Байден призвал не делать преждевременных умозаключений о мотивах стрелявшего в Трампа и дождаться выводов специалистов Федерального бюро расследований (ФБР).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда осуждала любое проявление насилия. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.