CBS: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе
Штат Пенсильвания, США, 15 июля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Батлере Томас Мэттью Крукс состоял в стрелковом спортивном клубе города Клэртон, штат Пенсильвания. Об этом 14 июля сообщил телекомпании CBS президент клуба Билл Селлитто.
Президент стрелкового клуба подтвердил, что Крукс состоял в стрелковом клубе Clairton Sportmen’s Club, но от дополнительных комментариев отказался на фоне расследования, которое проводят сотрудники правоохранительных органов.
«Разумеется, клуб полностью осуждает произошедший вчера бессмысленный акт насилия», — добавил Селлитто и выразил соболезнования семье погибшего посетителя митинга.
Расследование не выявило у 20-летнего Крукса каких-либо проблем «ментального характера», по данным ФБР, психическими заболеваниями подозреваемый не страдал. Отмечается, что Крукс действовал исключительно в одиночку, правоохранители не нашли указаний на то, что молодой человек был приверженцем какой-либо идеологии. Мотивы, побудившие подозреваемого совершить покушение, не установлены.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Крукс, подозреваемый в нападении на Трампа, окончил среднюю школу в Пенсильвании в 2022 году. Одноклассники характеризуют его как «тихого ребёнка» с хорошей успеваемостью, у которого было мало друзей, он был замкнутым человеком, но вёл себя при этом дружелюбно и не вступал в конфликты.
Нападение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в городе Батлере, штат Пенсильвания. Когда Трамп выступал на митинге перед своими сторонниками, раздались выстрелы. Сотрудники Секретной службы вывели экс-президента в безопасное место. На видеозаписи с места события видно, что у Трампа окровавлено ухо. Тем не менее политик, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.
В результате покушения погиб один человек и двое, включая экс-президента, пострадали. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома. Личность подозреваемого установили. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.
Президент США Джозеф Байден призвал не делать преждевременных умозаключений о мотивах стрелявшего в Трампа и дождаться выводов специалистов Федерального бюро расследований (ФБР).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда осуждала любое проявление насилия. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.