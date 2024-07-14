Вашингтон, 14 июля, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США определило личность подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Пенсильвании, сообщили журналистам представители ведомства

Tony Hisgett ФБР

Им оказался 20-летний житель этого американского штата. Журналистка телеканала CNN Эбби Филипп написала, что имя мужчины пока не разглашается.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Трампа выступал на митинге сторонников в городе Батлере. В начале мероприятия раздались звуки выстрелов. Политик прервал свою речь и присел за трибуну. К экс-президенту побежали сотрудники службы безопасности и вывели его в безопасное место. При этом ухо политика было в крови.

Позже Трамп подтвердил, что его ранили в ухо. Он добавил, что якобы потерял много крови. В результате стрельбы на митинге погиб один из зрителей митинга и еще два участника мероприятия серьёзно пострадали. Подозреваемого в нападении ликвидировали. Секретная служба после осмотра место происшествия нашла винтовку типа AR.

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением и выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, которые проводили Трампа в безопасное место. Вместе с тем действующий глава Белого дома отказался считать произошедшее покушением.