Байден попросил дождаться заключения ФБР о мотивах напавшего на Трампа
Вашингтон, 14 июля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Преждевременных выводов о мотивах преступника, стрелявшего в Дональда Трампа, попросил не делать президент США Джозеф Байден 14 июля в ходе выступления в Белом доме. Брифинг американского лидера транслировался ведущими телеканалами страны.
Байден отметил, что нужно сначала дождаться выводов специалистов Федерального бюро расследований (ФБР).
«У нас пока нет какой-либо информации о мотивах стрелках, но мы знаем, кто он. Я призываю всех, пожалуйста, не стройте предположений о его мотивах или связях. Пусть ФБР и партнерские ведомства выполнят свою работу», — пояснил американский лидер.
Ранее ИА Регнум сообщало, что нападение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлере в штате Пенсильвания. Спустя несколько минут после начала выступления политика раздались звуки выстрелов. Сотрудники Секретной службы вывели экс-президента в безопасное место. На видеозаписи с места события видно, что у Трампа окровавлено ухо. Тем не менее политик, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.
В результате покушения погиб один человек и двое, включая экс-президента, пострадали. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома. Личность подозреваемого установили. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.
14 июля Трамп впервые прокомментировал совершённое на него покушение. Политик призвал народ объединиться и уточнил, что вместе со сторонниками молится за выздоровление раненных во время покушения, храня в сердце память о погибшем в результате стрельбы.