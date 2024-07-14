Вашингтон, 14 июля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Преждевременных выводов о мотивах преступника, стрелявшего в Дональда Трампа, попросил не делать президент США Джозеф Байден 14 июля в ходе выступления в Белом доме. Брифинг американского лидера транслировался ведущими телеканалами страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден отметил, что нужно сначала дождаться выводов специалистов Федерального бюро расследований (ФБР).

«У нас пока нет какой-либо информации о мотивах стрелках, но мы знаем, кто он. Я призываю всех, пожалуйста, не стройте предположений о его мотивах или связях. Пусть ФБР и партнерские ведомства выполнят свою работу», — пояснил американский лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что нападение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлере в штате Пенсильвания. Спустя несколько минут после начала выступления политика раздались звуки выстрелов. Сотрудники Секретной службы вывели экс-президента в безопасное место. На видеозаписи с места события видно, что у Трампа окровавлено ухо. Тем не менее политик, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.

В результате покушения погиб один человек и двое, включая экс-президента, пострадали. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома. Личность подозреваемого установили. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

14 июля Трамп впервые прокомментировал совершённое на него покушение. Политик призвал народ объединиться и уточнил, что вместе со сторонниками молится за выздоровление раненных во время покушения, храня в сердце память о погибшем в результате стрельбы.