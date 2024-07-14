Вашингтон, 14 июля, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса бывшие одноклассники назвали одиноким и тихим человеком. Об этом 14 июля сообщает телеканал ABC News.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

Уточняется, что Крукс окончил среднюю школу в Пенсильвании в 2022 году. Одноклассники характеризуют его как «тихого ребёнка» с хорошей успеваемостью, у которого было мало друзей, он был замкнутым человеком, но вёл себя при этом дружелюбно и не вступал в конфликты.

«Он казался одиноким… Я дружил с ним. Он никогда не вел себя как политический революционер», — рассказал телеканалу бывший одноклассник Крукса Джеймсон Майерс. Он отметил, что подозреваемый интересовался в основном сборкой компьютеров и никогда не обсуждал политику или конкретно Трампа.

Многие одноклассники Крукса сошлись во мнении, что подозреваемый не был похож на человека, представляющего угрозу, либо способного причинить кому-то вред.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден призвал не делать преждевременных выводов о мотивах стрелявшего в Трампа и дождаться выводов специалистов Федерального бюро расследований (ФБР).

Нападение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в городе Батлере, штат Пенсильвания. Когда Трамп выступал на митинге перед своими сторонниками, раздались выстрелы. Сотрудники Секретной службы вывели экс-президента в безопасное место. На видеозаписи с места события видно, что у Трампа окровавлено ухо. Тем не менее политик, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.

В результате покушения погиб один человек и двое, включая экс-президента, пострадали. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома. Личность подозреваемого установили. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда осуждала любое проявление насилия. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.