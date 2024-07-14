Вашингтон, 14 июля, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания после покушения на её мужа призвала американцев объединиться. Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«Америка разорвана в клочья, но наше мужество и здравый смысл должны снова объединить нас в единое целое… Рассвет снова настал, давайте воссоединимся. Сейчас», — указала Мелания Трамп.

Стрелявшего в Дональда Трампа она назвала монстром, который, по её словам, разглядел в политике-республиканце «бесчеловечную политическую машину». При этом вне политической жизни её супруг заботливый, щедрый человек, проявляющий любовь к музыке, добавила Мелания Трамп.