Москва, 14 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Ответственные за охрану экс-президента США Дональда Трампа, на которого 13 июля совершено покушение в Пенсильвании, допустили несколько существенных ошибок, сообщил эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний «Витязь» Пётр Фефелов.

Evan Vucci/AP/TASS

«На самом деле только что просматривал этот ролик в очередной раз и не увидел, к сожалению, ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт», — рассказал Фефелов в интервью RT.

Он пояснил, что если бы отвечающие за охрану Трампа перекрыли визуальный контакт, то нападающий не видел бы политика. Соответствующая служба должна была заранее выявить и контролировать все возможные огневые точки перед мероприятием.

Небезупречно повели себя и телохранители, когда после выстрелов встали вокруг Трампа и подняли руки. Для снайпера это не было бы препятствием.

«Да, его вначале уронили и закрыли собственными телами, но после позволили ему встать, чтобы было видно его лицо и голову», — отметил Фефелов.

Это было неправильно, поскольку стрелявший мог быть не один, могли начать стрелять совсем с другого места и под другим углом к потенциальной жертве.

Эксперт отметил, что в результате появляется масса вопросов к уровню охраны Трампа, учитывая его статус.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге городе Батлере. Когда Трамп выступал перед своими сторонниками, раздались выстрелы. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика. Также два человека, находившиеся в районе трибуны, получили ранение, ещё один погиб.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901984" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Покушение на Дональда Трампа

Трамп перед выстрелом повернул голову направо, и пуля зацепила только ухо. Политик тут же пригнулся, охранники бросились закрывать его собой. Через минуту с небольшим Трамп встал, поднял вверх сжатую в кулак руку. На его лице была видна кровь. Охранники отвели политика к автомобилю.

Подозреваемого в покушении ликвидировали, на месте преступления силовики нашли винтовку типа AR. Как выяснилось, в Трампа стрелял 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который заранее записал видео, сообщив о своей ненависти к Трампу и к Республиканской партии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил от лица российского руководства соболезнования семье погибшего и пожелал выздоровления всем, кто пострадал в результате покушения. Представитель Кремля напомнил, что Москва всегда осуждала любые проявления насилия.