Москва, 14 июля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Для внутриполитической жизни США покушения на жизнь президентов уже стали традицией, заявила 13 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Так она высказалась в связи с выстрелами в бывшего американского лидера и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа.

Спикер МИД отметила, что действующий американский лидер Джо Байден охарактеризовал покушения на политиков как болезненное проявление внутриполитической жизни страны.

«Байдену стоило бы сказать, что это не только болезненное проявление внутриполитической жизни США, но ещё и традиция», — сказала спикер МИД.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа совершил житель штата Пенсильвания во время выступления кандидата в президенты на митинге сторонников в городе Батлере. Позднее Трамп подтвердил, что его ранили в ухо, отметив, что из-за этого, по его словам, потерял много крови.

Из-за стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что не располагало информацией о подготовке покушения на экс-главу Белого дома.

После покушения на экс-президента США американский миллиардер Илон Маск призвал подать в отставку главу Секретной службы США и начальник подразделения, отвечавшего за охрану митинга. Он также поддержал Трампа и выразил надежду на скорейшее выздоровление бывшего главы Белого дома.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший недавно покушение, заявил, что сценарии нападений оказываются идентичными. По словам политика, оппоненты, предчувствуя возможный проигрыш, подстрекают общество, пока кто-то не возьмётся за оружие.