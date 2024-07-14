Пекин, 14 июля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту США Дональду Трампу после покушения на экс-главу Белого дома на митинге в Пенсильвании.

РИА Новости/ Сергей Савостьянов Си Цзиньпин

Отмечается, что Пекин обеспокоен в связи с покушением на бывшего президента США.

«Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту Трампу», — проинформировали в китайском ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июля недавно переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал покушение на Трампа. Он назвал стрельбу в экс-главу Белого дома идентичным сценарием с нападением на него самого.

До этого американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск поддержал бывшего президента США после покушения. Он также выразил надежду на скорое выздоровление Трампа.

Вечером 13 июля во время митинга экс-президента США в городе Батлере (штат Пенсильвания) раздались звуки выстрелов. Трамп прервал речь и присел у трибуны, после чего сотрудники службы безопасности увели его в безопасное место. Ухо политика было в крови.

Сам экс-глава Белого дома позднее подтвердил, что получил ранение в ухо и потерял много крови. После оказания необходимой медицинской помощи Трамп в сопровождении охраны покинул больницу.

Федеральное бюро расследований США подтвердило версию о покушении на Трампа, отметив, что не располагало информацией о подготовке покушения. Позднее ведомство подтвердило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель этого штата Томас Мэтью Крукс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с покушением на Трампа отметила, что за два месяца до этого обращала внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам. Дипломат добавила, что тогда же напомнила о покушениях и убийствах президентов и кандидатов в президенты в американской истории.