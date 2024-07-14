Вашингтон, 14 июля, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Врачи якобы выписали экс-президента США Дональда Трампа, который получил ранение в результате стрельбы на своём предвыборном митинге. Об этом сообщил информационный портал BNO News.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Журналисты утверждают, что политик уже покинул больницу, куда его доставили после случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в городе Батлере в штате Пенсильвания. Во время его речи раздались звуки выстрелов. Политик прервал выступление, а телохранители вывели его. Ухо экс-президента было окровавлено.

После случившегося фотографию с раненым политиком опубликовал его сын, Дональд Трамп-младший, который позже отметил, что отец прошёл медобследование, но останется под наблюдением врачей.

Сам экс-президент написал, что получил ранение в ухо и якобы потерял много крови. В результате стрельбы на митинге Трампа погиб один участник мероприятия. Ещё двое находятся в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали.