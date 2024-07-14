Братислава, 14 июля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Недавно переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал идентичным сценарием нападение на экс-президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берётся за оружие», — написал политик на странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на митинге Трампа в городе Батлере раздались звуки выстрелов. Бывший глава Белого дома прервал речь и присел у трибуны, а затем сотрудники службы безопасности увели его в безопасное место. Ухо политика было в крови.

Как выяснилось, стрельбу открыл один из жителей Пенсильвании. По данным американских СМИ, он публично говорил о поддержке республиканцев, но несколько лет назад направлял деньги демократам.

В ходе покушения один человек погиб и двое, включая кандидата в президенты, пострадали. Нападавшего ликвидировали на месте, рядом с ним обнаружили винтовку AR. Дональд Трамп-младший отметил, что после покушения отец продолжит политическую борьбу и будет защищать американские интересы.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвёл пять выстрелов, его задержали. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он признал свою вину.

Фицо выступал против поставок оружия Украине и отправки военных. Трамп призывает к скорейшему завершению конфликта.