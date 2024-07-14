Вашингтон, 14 июля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал экс-президента США Дональда Трампа после покушения на политика на предвыборном митинге в Пенсильвании.

TASS /AP Photo/Gene Дональд Трамп

«Я полностью поддерживаю президента Трампа», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Маск также выразил надежду на скорейшее выздоровление бывшего главы Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в ходе митинга Трампа в городе Батлере (штат Пенсильвания) раздались звуки выстрелов. Бывший американский лидер прервал свою речь и присел за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Ухо политика было в крови.

Позднее Трамп подтвердил, что его ранили в ухо, отметив, что из-за этого якобы потерял много крови. Из-за стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Позднее Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома.

ФБР также определило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании. При этом в ведомстве заявили, что не располагали информацией о подготовке покушения на Трампа. В свою очередь, полиция Пенсильвании отметила, что не видит сохранения какой-либо угрозы после устранения злоумышленника.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала стрельбу на митинге экс-президента США в Пенсильвании. В связи с этим она напомнила об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году.