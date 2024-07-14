Москва, 14 июля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Покушение на президента России Владимира Путина, о котором рассказал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России), готовилось на деньги США. Об этом 14 июля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев Владимир Путин

«Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», ― написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова добавила, что массированным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Вашингтон на Украине создал террористическую структура ― киевский режим.

«Это машина убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Буданов заявил, что киевский режим организовывал попытки покушения на Путина, которые оказались неудачными.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому, по его словам, безопасность главы государства обеспечивают на должном уровне.

Буданов ранее не раз угрожал России терактами. В феврале он записал видеообращение, в котором пригрозил россиянам новыми атаками ВСУ на Крымский мост, пообещал «новые сюрпризы» и посоветовал мирным гражданам не ездить по мосту.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901895" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрельба на митинге Трампа

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отмечал, что угрозы со стороны Буданова являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что такие лица рано или поздно сполна ответят за все свои военные преступления, агрессивные высказывания и бесконечные угрозы.

Следственный комитет 3 сентября 2023 года заочно предъявил Буданову обвинения в терроризме, а МВД России 14 декабря 2023 года объявило его в розыск.

31 марта МИД России заявил, что компетентные органы выявили причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», убийствам публицистов Дарьи Дугиной и Максима Фомина (Владлена Татарского), покушению на писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и ряду других терактов.

В июне парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева рекомендовала Генпрокуратуре признать Вооружённые силы Украины (ВСУ), Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины террористическими организациями.