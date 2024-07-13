* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 13 июля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом 13 июля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

пресс-служба президента Украины

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — сказал он.

Как ранее передавало ИА Регнум, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) заявил, что киевский режим организовывал попытки покушения на Путина, которые оказались неудачными.

В июне парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева рекомендовала Генпрокуратуре признать Вооружённые силы Украины (ВСУ), Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины террористическими организациями.

31 марта МИД России заявил, что компетентные органы выявили причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», убийствам публицистов Дарьи Дугиной и Максима Фомина (Владлена Татарского), покушению на писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и ряду других терактов.

Буданов ранее не раз угрожал России терактами. Так, в феврале он записал видеообращение, в котором пригрозил россиянам новыми атаками ВСУ на Крымский мост, пообещал «новые сюрпризы» и посоветовал мирным гражданам не ездить по мосту.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отмечал, что угрозы со стороны Буданова являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что такие лица рано или поздно сполна ответят за все свои военные преступления, агрессивные высказывания и бесконечные угрозы.

Следственный комитет 3 сентября 2023 года заочно предъявил Буданову обвинения в терроризме, а МВД России объявило его 14 декабря 2023 года в розыск.