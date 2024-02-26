* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Симферополь, 26 февраля, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Угрозы со стороны начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесён в перечень террористов и экстремистов) в отношении Крыма являются форменным нацизмом, заявил депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Подобные угрозы Буданова* — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог», — указал Шеремет в беседе с «РИА Новости» 26 февраля.

Депутат подчеркнул, что такие лица, как Буданов*, рано или поздно сполна ответят за все свои военные преступления, агрессивные высказывания и бесконечные угрозы.

Как предавало ИА Регнум, ранее глава ГУР минобороны Украины записал видеообращение, в котором пригрозил россиянам новыми атаками ВСУ на Крымский мост, пообещал «новые сюрпризы» и посоветовал мирным гражданам не ездить по мосту. По его словам, целью украинских властей является контроль Чёрного моря и Крымского полуострова.

Кирилл Буданов*, самый молодой в истории глава украинской разведки, с начала специальной военной операции сделал много громких антироссийских заявлений, в том числе призывал убивать россиян. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти слова чудовищными и в очередной раз подтверждающими тот факт, что киевский режим является непосредственным организатором террористических атак.