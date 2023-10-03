Москва, 3 октября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Следственный комитет заочно предъявил обвинения в терроризме главе управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову и командованию Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Кирилл Буданов

«Заочно обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предъявлены главе главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову», — говорится в сообщении.

Также СК предъявил обвинения в командующему ВВС Николаю Олещуку, командующему ВМС Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Следствие планирует объявить вышеупомянутых лиц в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением дронов самолётного типа по территориям Российской Федерации. Ведомство уточнило, что атаки беспилотников зафиксировали в Москве, Подмосковье, Крыму, Севастополе, Ростовской, Белгородской, Брянской областях.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные 3 октября обстреляли посёлок Климово в Брянской области кассетными снарядами. При обстреле люди не пострадали, повреждение получили несколько жилых домов и хозпостройки. Также в ночь на 3 октября ВСУ атаковали беспилотниками территорию России. Силы ПВО уничтожили БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом.

Украинские военные обстреляли промышленное предприятие в городе Шебекино в Белгородской области 3 октября. В результате атаки никто не пострадал.

Следственный комитет 6 сентября предъявил заочные обвинения в диверсии и убийстве омандиру 383-го полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурдинюку. Его обвинили в групповом покушении на убийство двух и более лиц, а также объявили в международный розыск и заочно избрали ему меру пресечения в виде ареста.