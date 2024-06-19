Москва, 19 июня, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ), Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны следует признать террористическими организациями. Об этом говорится в итоговом докладе российской парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, сообщают 19 июня «Известия».

Мария Девахина/РИА Новости

Парламентская комиссия порекомендовала Генеральной прокуратуре России во взаимодействии с ФСБ инициировать признание указанных организаций террористическими. Парламентское расследование показало, что действия этих украинских структур направлены на создание угрозы безопасности детей, говорится в докладе.

10 июня состоялось заключительное собрание комиссии. 19 июня Госдума и Совфед планируют утвердить доклад по расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.

В документе говорится, что представители ВСУ используют против мирного населения противопехотные мины, такие факты установлены Следственным комитетом. Мины разбрасывают с помощью беспилотников около социальных объектов, вдоль маршрутов городского транспорта. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Действия киевского режима, которые привели к гибели сотен и увечьям тысяч детей, имеют признаки международного терроризма и представляют серьёзную угрозу глобальной безопасности. Военные преступления Киева против детей и мирного населения должны быть прекращены, ответственность должны понести Украина как государство и виновные физические лица, указано в докладе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее члены комиссии пришли к однозначным выводам, что в результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд статей Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, в том числе гарантирующих право на жизнь, свободу мнений и взглядов, использование родного языка. Отмечалось, что с 2014 года в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено более 836, а потерпевшими признаны более 24 тыс. несовершеннолетних.