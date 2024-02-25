* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Киев, 25 февраля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пригрозил россиянам новыми атаками украинских войск на Крымский мост. Его слова 25 февраля привела пресс-служба ГУР в Telegram-канале.

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В видеообращении Буданов заявил о подготовке «новых сюрпризов» и посоветовал мирным гражданам не ездить по мосту.

По словам главы ГУР, киевские власти для обороны и контрнаступления хотят контролировать Чёрное море и присутствовать в Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, самый молодой в истории глава украинской военной разведки Буданов после начала СВО сделал много громких антироссийских заявлений. Так, в начале мая 2023 года в интервью Yahoo News глава ГУР пообещал убивать россиян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 мая назвал эти слова чудовищными и подтверждающими то, что Киев является непосредственным организатором террористической активности. От заявлений Буданова позднее в этот же день открестился даже заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, заявивший, что США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, в том числе в России.

На автомобильной части Крымского моста 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились автомобильные пролеты моста. Погибли четыре человека. По данным ФСБ, за участниками теракта стоят ГУР Украины и его глава Буданов. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 26 июля 2023 года признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В июле 2023 года Буданов заявлял, что Крым летом должен вернуться в состав Украины силовым путём, а 22 августа 2023 года пригрозил России новыми терактами в Крыму, заявив, что Киев собирается уничтожать на полуострове «всё российское», включая Крымский мост. Также 1 сентября он пообещал перенести боевые действия на территорию России.

Следственный комитет 3 сентября 2023 года заочно предъявил Буданову обвинения в терроризме, а МВД России объявило его 14 декабря 2023 года в розыск.

Президент России Владимир Путин 26 января заявил, что только суд может признать Главное управление разведки и Службу безопасности Украины террористическими организациями. Глава государства отметил, что киевский режим так или иначе основан на преступлениях и совершает их ежедневно.