* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 13 июля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Киевский режим организовывал попытки покушения на президента России Владимира Путина, которые оказались неудачными. С таким утверждением 13 июля выступил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России).

AP/TASS

«Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», — привело его слова украинское издание «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, позднее 13 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что безопасность президента России обеспечивают на должном уровне. Представитель Кремля уточнил, что исходящие от Киева угрозы являются очевидными.

В конце марта глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, включая военкора Владлена Татарского и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Он также рассказал отдельные детали покушений, не признавая причастность к ним официально.

В мае 2023 года Буданов указал на то, что киевский режим причастен к покушениям на жизнь известных россиян. При этом он не ответил на вопрос о причастности Киева к подрыву писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. А 25 мая заместитель Буданова Вадим Скибицкий заявил, что российский лидер является основной целью для ГУР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 мая 2023 года прокомментировал угрозы киевского режима в адрес главы государства, назвав Украину террористическим государством. Глава МИД напомнил, что с угрозами выступали советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк и занимавший тогда пост секретаря СНБО Алексей Данилов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России).