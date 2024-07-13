Москва, 13 июля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Следствие изучит информацию о телефонных разговорах бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки. Это следует из постановления Басманного суда Москвы.

Артем Геодакян/ТАСС

По данным следствия, в настоящее время по делу необходимо истребовать данные о соединениях между абонентами и их телефонами по номерам обвиняемых. Кроме того, следователь назначил по делу несколько экспертиз, изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители. Также запросы направлены в Федеральную службу безопасности.

С учётом полученных данных итоговое обвинение может быть изменено и дополнено. Кроме того, против военного имеется три свидетеля. Их фамилии в суде не раскрыли.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Сообщалось, что Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня 2024 года. Свою вину в совершении преступления замглавы Минобороны не признал. 14 июня Следственный комитет потребовал продлить арест Иванову. Басманный суд Москвы 20 июня удовлетворил ходатайство следствия и оставил обвиняемого в СИЗО до 23 сентября. При этом судья отказала защите в переводе бывшего замминистра под домашний арест.

По делу проходят ещё несколько фигурантов: предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Им предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Суд арестовал их до 23 сентября. Счета и активы всех фигурантов арестованы в рамках обеспечительных мер.