Москва, 14 июня, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Следственный комитет потребовал продлить арест заместителю министра обороны Тимуру Иванову, которого обвиняют в получении взятки на сумму более одного миллиарда рублей, следует из картотеки Басманного суда Москвы.

ТАСС/Basmanny District Court press service via AP, Тимур Иванов

«Поступило ходатайство следствия о продлении Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», — следует из карточки.

Дату заседания пока не назначили.

Об аресте замглавы Минобороны Тимура Иванова стало известно 24 апреля. Басманный суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня 2024 года. Ему вменили получение взятки в миллиард рублей.

В мае сообщили о задержании начальника управления департамента Минобороны по обеспечению оборонного заказа Владимира Вертелецкого по подозрению в получении взятки. Тогда же появилась информация об аресте замглавы Генштаба, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерала Вадима Шамарина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере 36 млн рублей, 13 июня выразил готовность активно сотрудничать со следствием.

Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере в середине мая возбудили против начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Во время обысков у него нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. Защита обжаловала арест.