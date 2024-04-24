Москва, 24 апреля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова по уголовному делу о коррупции, сообщили 24 апреля в суде.

Максим Блинов/РИА Новости

«Постановлением суда в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года», — сообщили в суде.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Военному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме замминистра, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя Тимура Иванова. Кроме того, по словам Пескова, о громком задержании доложили и президенту РФ Владимиру Путину.

В мае 2016 года Иванов был назначен заместителем министра обороны. Он курирует вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.