Москва, 25 апреля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Счета замминистра обороны Тимура Иванова были арестованы в рамках дела о получении взятки, сообщил «Известиям» адвокат обвиняемого Денис Булаев.

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При этом каких-либо других подробностей Булаев приводить не стал.

Ранее об аресте активов и банковских счетов Иванова и членов его семьи сообщили источники в правоохранительных органов.

Отмечалось, что обеспечительные меры наложены на случай признания Иванова впоследствии виновным. Под арест попало всё, что зарегистрировано на Иванова и его жену, а также на бывших жён и пятерых детей, включая приёмных

Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Иванова на рабочем месте вечером 23 апреля. На следующее утро Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идёт о незаконном вознаграждении в размере не менее 1 млн рублей, Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Свою вину он не признал.

В коррупционном деле Иванова фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистрой» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Иванова поместили в СИЗО «Лефортово». В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от должности, сообщил источник в военном ведомстве.

Иванов был назначен заместителем министра обороны в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.