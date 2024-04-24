Москва, 24 апреля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Тимур Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба Басманного районного суда Москвы.

MOD Russia/Global Look Press Тимур Иванов

«Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что он получил взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Как ранее передавало ИА Регнум, Басманный суд Москвы арестовал Иванова по уголовному делу о коррупции. В отношении замминистра обороны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года.

Кроме того, по делу замминистра обороны суд арестовал Сергея Бородина. Фигуранту также избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Вечером 23 апреля Следственный комитет сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме замминистра, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр обороны Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя. Кроме того, о громком задержании доложили и президенту Владимиру Путину.