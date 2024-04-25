Москва, 25 апреля, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал соучредителя «Олимпситистрой» Александра Фомина по делу о даче взятки бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, сообщили 25 апреля в суде.

Суды общей юрисдикции города Москвы Александр Фомин

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Фомина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 23 июня.

По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях оказывал ему, а также второму фигуранту дела Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера, отметили в суде.

Как передавало ИА Регнум, Тимур Иванов и второй фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Бородин были взяты судом под арест 24 апреля по обвинению в крупных взятках, полученных в виде разных услуг от подрядчиков.

Столичный предприниматель, один из учредителей контрагента, чья коммерческая компания «Олимпситистрой» занимается строительством, дал обличающие показания в уголовном деле Иванова.

Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Тимур Иванов не признал.

24 апреля министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении Иванова с должности замглавы Минобороны.