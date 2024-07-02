Москва, 2 июля, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей, сообщил 2 июля источник в правоохранительных органах.

Артем Геодакян/ТАСС Тимур Иванов

По его данным, которые приводят «Известия», Иванов, фигуранты дела, а также другие неустановленные лица в составе организованной группы примерно с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023-го получили лично от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и других представителей этой организации и представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг на общую сумму не менее 1,185 млрд рублей.

Взаимен, уточнили в правоохранительных органах, Иванов, фигуранты дела и неустановленные лица совершали действия в пользу указанных юрлиц и их представителей. Уточнятся, что часть этих средств аккумулировалась фигурантами на расчетных счетах в различных кредитных учреждениях.

Защита Иванова подтвердила уточнённую сумму взятки, которую вменяют бывшему замминистра обороны, но от комментариев отказалась.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Иванова стало известно 24 апреля. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По делу проходят ещё несколько фигурантов: предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Защита просила о переводе Иванова под домашний арест, однако 20 июня Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на три месяца.