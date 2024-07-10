Вашингтон, 10 июля, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Переполох в Белом доме возник после выступления президента США Джозефа Байдена на дебатах с экс-американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 10 июля сообщает Associated Press.

ИА Регнум Трамп, Байден, дебаты

«Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью», — отмечается в материале.

Указывается, что администрация Байдена отличалась сдержанностью, отсутствием «дворцовых интриг» и воздерживалась от открытой критики своего босса. Однако неуверенное выступление Байдена на дебатах с Трампом 27 июня привело к публичным обвинениям, утечкам информации о частных беседах между президентом и его однопартийцами, а также к вопросам об уместности присутствия Хантера Байдена в Белом доме.

Сотрудники администрации Байдена начали анонимно высказывать свои опасения по поводу способности главы Белого дома выполнять свои обязанности.

«Не говоря уже о драме, разыгравшей8ся на Капитолийском холме, где несколько демократов публично призвали Байдена уйти в отставку, а другие за закрытыми дверями размышляют о том, стоит ли публично выступать против президента, пока лидеры партии пытаются заставить членов партии подчиниться», — указывается в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сторонники Демократической партии, обеспокоенные выступлением президента США Байдена на дебатах с бывшим главой Белого дома Трампом, завалили её офисы «гневными звонками». Сторонники демократов заговорили о замене Байдена другим кандидатом на предстоящих выборах, более молодым и компетентным.

Теледебаты между Трампом и Байденом состоялись в США вечером 27 июня. В ходе них стороны обменялись мнениями об экономическом состоянии США. Байден публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником», а экс-президент заявил, что действия его оппонента рано или поздно втянут США в третью мировую войну.

Телеканал CNN сообщил, что у представителей Демпартии началась паника после дебатов. Отмечалось, что часть источников подвела итог встречи в крайне резкой и нелицеприятной для действующего главы Белого дома форме. Сам глава Белого дома также заявил, что «облажался» в ходе диспута.

В свою очередь, Трамп предложил Байдену провести ещё одни дебаты и реабилитироваться после провала, уточнив, что эти дебаты должны проходить без модераторов.