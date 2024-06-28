Атланта, США, 28 июня, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп начали первые предвыборные дебаты со спора об экономическом состоянии страны, сообщил телеканал CNN, в студии которого проходит мероприятие.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

«Его администрация не сделала ничего, когда он уходил, остался хаос, настоящий хаос», — заявил Байден, отвечая на вопрос о высокой инфляции в стране.

По словам действующего президента США, в настоящий момент американская экономика находится в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было, но признал, что предстоит ещё много работы.

Дональд Трамп отреагировал встречными обвинениями и заявил, что экономика при Байдене рушится, а рост рынка труда обусловлен созданием рабочих мест, которые заняли нелегальные иммигранты. По мнению экс-президента, именно высокая инфляция является главной угрозой для экономики США.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня в Атланте (штат Джорджия) стартовали телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Перед началом мероприятия оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями, как и в 2020 году. Однако тогда это объяснили коронавирусными ограничениями. В рамках дебатов кандидаты на пост президента США ответят на широкий перечень вопросов, в том числе об экономическом состоянии страны, о миграционной проблеме и международных кризисах.