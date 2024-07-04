Москва, 4 июля, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму признал, что «облажался» на теледебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Gripas Yuri/ABACA/ТАСС Трансляция первых дебатов кандидатов на пост президента США Джо Байдена и Дональда Трампа

«Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку», — сказал американский лидер.

Вместе с тем он заявил, что собирается сделать так, чтобы выиграть выборы, как сделал это в 2020 году.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в качестве причин неудачного выступления Байдена назвала джетлаг и простуду. Она подчеркнула, что такое случается с каждым, и несколько раз повторила, что Байден не планирует сниматься с гонки.

Сам американский лидер ранее в качестве причины провалившегося выступления на теледебатах назвал международные поездки, которые были у него на протяжении всего месяца.

Как передавало ИА Регнум, теледебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. Перед их началом оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями.

Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной. Они указали на то, что американский лидер постоянно запинался и путался, отвечая на вопросы.