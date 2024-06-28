Вашингтон, 28 июня, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В Демократической партии США началась паника после выступления действующего президента страны Джо Байдена на дебатах с ещё одним кандидатом на этот пост и политическим оппонентом Дональдом Трампом. Об этом 27 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Джо Байден

«У демократов «агрессивная паника» после сегодняшнего выступления Байдена», — проинформировал телеканал.

Уточняется, что одни из источников на фоне выступления Байдена говорят о том, что у Демпартии проблемы, а другие подводят итог состоявшихся дебатов в крайне резкой и нелицеприятной форме.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июня в США состоялись телевизионные дебаты Байдена и его предшественника Трампа, вновь претендующего на пост главы государства. Они проходили без зрителей, в студии находились только участники, модераторы и операторы.

В ходе дебатов стороны обменялись мнениями об экономическом состоянии США, которые выразились во взаимных обвинениях. Затем Трамп назвал неприемлемыми условия урегулирования украинского конфликта, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным.

Байден, в свою очередь, публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником», и выступил с утверждением, что после освобождения армией России Киева якобы начнётся третья мировая война. После этого Трамп заявил, что действия нынешнего главы Белого дома рано или поздно втянут США в третью мировую войну.