Вашингтон, 10 июля, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Президенту США Джозефу Байдену его политический оппонент Дональд Трамп предложил провести ещё одни дебаты и реабилитироваться после провала. Соответствующее заявление Трамп сделал 9 июля во время выступления перед сторонниками во Флориде. Трансляция выступления велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

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Трамп призвал сторонников вспомнить, что американский лидер — «очень плохой парень», и перестать его жалеть, а затем официально предложил Байдену реабилитироваться после первых провальных дебатов.

«Давайте проведем ещё одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — заявил Трамп и уточнил, что эти дебаты должны проходить без модераторов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп указал на проблемы со здоровьем у главы Белого дома Байдена и пояснил, что по этой причине американский лидер является президентом на полставки. Кроме того, Трамп назвал Байдена самым плохим президентом в истории США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что никто из союзников Соединённых Штатов не сомневался в способностях американского лидера Байдена руководить страной после провальных дебатов президента США с его политическим оппонентом Трампом.