Атланта, США, 28 июня, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Действия президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена рано или поздно втянут страну в третью мировую войну, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп на предвыборных дебатах в студии телеканала CNN.

ИА Регнум Байден, Трамп

«Он втянет нас в третью мировую войну, а мы ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки… А он (Джо Байден. — Прим. ред.) приведёт нас к этому», — заявил Трамп.

Также он выступил с утверждением, что Байдена не уважают и не «боятся» лидеры сильнейших государств, в том числе Российской Федерации, Китайской Народной Республики и КНДР.

По мнению его оппонента, третья мировая война якобы начнётся в случае, если Вооружённые силы России в рамках специальной военной операции освободят Киев, после чего на западе Украины на границах с Польшей и Венгрией могут вспыхнуть конфликты.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что усугубление ситуации вокруг Украины, включая заявления киевского режима об ударах по России, ведёт к третьей мировой войне. Позднее он вновь выступил с подобным заявлением, в контексте которого призвал как можно скорее убрать Байдена с поста президента.