Вашингтон, 29 июня, 2024, 17:25 — ИА Регнум. После выступления президента США Джо Байдена на дебатах доноры Демократической партии пришли к выводу о необходимости заменить кандидата на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Will Lanzoni/Global Look Press Джо Байден

По данным журналистов, после дебатов доноры начали писать друг другу, что единственной надеждой для демократов является уход Байдена. При этом они обсуждали, кто может баллотироваться вместо него. Наиболее часто упоминались вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмар.

Отмечается, что после состоявшихся дебатов экс-президент США Дональд Трамп является фаворитом на возвращение в Белый дом.

Как передавало ИА Регнум, теледебаты между Трампом и Байденом состоялись в США вечером 27 июня. В ходе них стороны обменялись мнениями об экономическом состоянии США. Байден публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником», а экс-президент заявил, что действия его оппонента рано или поздно втянут США в третью мировую войну.

В предвыборном штабе Трампа объявили о его победе, отметив подготовку экс-президента к дебатам и уверенные ответы.

Газета Politico 27 июня написала, что ряд представителей Демократической партии начал активно обсуждать замену Байдена после его провала на дебатах. По её данным, один из крупных спонсоров-демократов на фоне неудачного выступления призвал действующего главу Белого дома завершить президентскую кампанию.

Телеканал CNN 28 июня сообщил, что у представителей Демпартии началась паника после дебатов Трампа и Байдена. Отмечалось, что часть источников подвела итог встречи в крайне резкой и нелицеприятной для действующего главы Белого дома форме.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов американской администрации отправить Байдена в отставку. При этом представитель предвыборного штаба действующего американского президента Сет Шустер заявил, что Байден не намерен выходить из предвыборной гонки.