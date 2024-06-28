Вашингтон, 28 июня, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Члены американской администрации должны отправить главу Белого дома Джо Байдена в отставку, заявил 28 июня спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Zuma/TASS

Его заявление приводит издание The Hill. Глава палаты напомнил о 25-й поправке к конституции Соединённых Штатов.

Джонсон подчеркнул, что ситуация в стране тревожная, поскольку все видят слабость Байдена. Спикер также отметил, что понимает волнение среди представителей Демократической партии в Конгрессе. Однако, по словам Джонсона, действующий президент не может выполнять свои обязанности и должен покинуть этот пост.

Согласно указанному пункту, чтобы отстранить президента, требуется одобрение большинства членов Белого дома, включая вице-президента Камалу Харрис. 25-я поправка ни разу не использовалась в истории США.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в городе Атланта (штат Джорджия) состоялись первые предвыборные дебаты Джо Байдена и его соперника по президентской гонке, предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа.

После мероприятия Камала Харрис заявила, что Джо Байден слабо начал своё выступление. Вместе с тем, по мнению вице-президента, у речи главы государства было сильное завершение.

Газета Politico со ссылкой на источники написала, что некоторые члены Демократической партии США начали активно обсуждать замену Джо Байдена как кандидата из-за его провала на дебатах с Трампом.

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с ИА Регнум отметил, что дебаты Байдены и Трампа вызвали шок у большинства западных союзников Вашингтона. Он также назвал беспрецедентным желание ряда демократов сменить Байдена как кандидата на выборах.