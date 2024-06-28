Вашингтон, 28 июня, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа объявил о его победе над действующим главой Белого дома Джо Байденом в состоявшихся теледебатах. Об этом 28 июня сообщило агентство Reuters.

ИА Регнум

«Сегодня вечером президент Трамп показал лучшее выступление и победу на исторических по размеру аудитории избирателей дебатах, ясно дав понять, как именно он улучшит жизнь каждого американца», — говорится в сообщении штаба.

При этом в ходе дебатов явно более хорошо подготовленный к ним Трамп регулярно не отвечал на вопросы ведущих, обращаясь, вне зависимости от задаваемого ему вопроса, к собственной предвыборной повестке, которая в первую очередь касается ситуации с незаконной миграцией и происходящего на южной границе США.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 июня телеканал CNN сообщил, что у представителей Демпартии США началась паника после дебатов Трампа и Байдена. Отмечалось, что часть источников подвела итог встречи в крайне резкой и нелицеприятной для действующего главы Белого дома форме.

Теледебаты между Трампом и Байденом состоялись в США вечером 27 июня. В ходе них стороны обменялись мнениями об экономическом состоянии США, а Трамп назвал неприемлемыми условия урегулирования конфликта на Украине, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным.

Затем Байден публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником», а экс-президент страны заявил, что действия его политического оппонента рано или поздно втянут США в третью мировую войну.