Вашингтон, 28 июня, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден не будет выходить из предвыборной гонки после провальных дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 28 июня заявил представитель предвыборного штаба главы Белого дома Сет Шустер, его слова привело издание The Hill.

Evan Vucci/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Конечно, он не уходит», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что среди демократов началась паника после неудачного выступления Байдена на дебатах с Трампом. Отмечалось, что часть источников телеканала прокомментировала итог состоявшихся дебатов в крайне резкой и нелицеприятной форме.

Телевизионные дебаты между Трампом и Байденом состоялись в США вечером 27 июня. Вначале стороны обменялись мнениями об экономическом состоянии США, что выразилось во взаимных обвинениях.

Предвыборный штаб экс-президента США утром 28 июня объявил о победе Трампа над Байденом на дебатах. В ходе них явно более хорошо подготовленный Трамп часто не отвечал на вопросы ведущих, обращаясь, вне зависимости от задаваемого ему вопроса, к собственной предвыборной повестке.

При этом во время теледебатов кандидаты в президенты США по семь раз каждый упомянули президента Владимира Путина. При этом Трамп также 16 раз упомянул Россию, а Байден — ни разу.

Газета Politico 27 июня написала, что ряд представителей Демпартии США начал активно обсуждать замену Байдена после его провала на дебатах с Трампом. По её данным, один из крупных спонсоров-демократов на фоне неудачного выступления призвал действующего главу Белого дома завершить президентскую кампанию.

При этом Байден и Трамп не пожали друг другу руки перед дебатами в студии телеканала CNN. Они также не стали обмениваться рукопожатием на прошлых дебатах в 2020 году, однако тогда это объяснили коронавирусными ограничениями.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 28 июня, говоря о прошедших в США дебатах, заявил, что Россия никогда не вмешивалась в избирательные процессы США и не собирается делать этого и сейчас. Представитель Кремля отметил, что американские предвыборные дебаты не являются вопросом, который стоит на повестке дня в России.