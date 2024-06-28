Вашингтон, 28 июня, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Ряд членов Демократической партии США начал активно обсуждать замену действующего главы Белого дома Джо Байдена после его провальных теледебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом вечером 27 июня сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Демократы настолько запаниковали из-за неудачного выступления Байдена, что некоторые из них активно обсуждают его замену», — говорится в публикации.

Уточняется, что источники заявили изданию, что в ходе дебатов демократы забрасывали их соответствующими текстовыми сообщениями на эту тему.

Один из советников отметил, что его кандидат получил просьбы выступить в качестве альтернативы действующему президенту США на выборах.

По информации издания, крупный спонсор-демократ и сторонник Демпартии заявил, что Байдену стоит закончить президентскую кампанию, а его выступление на дебатах с Трампом стало «худшим в истории».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июня телеканал CNN сообщил о панике среди членов Демпартии США после дебатов Трампа и Байдена. Часть источников телеканала подвела их итог в крайне резкой для действующего американского президента форме.

Телевизионные дебаты между Трампом и Байденом состоялись в США вечером 27 июня. В ходе них экс-президент США обвинил действующего главу Белого дома в получении денег от Китая и назвал Байдена «маньчжурским кандидатом».

Позднее предвыборный штаб Трампа объявил о его победе над Байденом в состоявшихся теледебатах. В ходе них более хорошо подготовленный к ним экс-президент США часто не отвечал на вопросы ведущих, апеллируя, вне зависимости от задаваемого ему вопроса, к собственной предвыборной повестке, которая в первую очередь касается ситуации с незаконной миграцией и происходящего на южной границе США.