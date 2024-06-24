Севастополь, 24 июня, 2024, 11:22 — ИА Регнум. В Москву перевезут пострадавших в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе. Такое решение на консилиуме 24 июня приняли медики. Об этом сообщил заместитель директора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин.

Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Всего в федеральные медицинские центры и медицинские организации в столице транспортируют 21 пострадавшего, в числе которых 11 детей.

«Они будут транспортироваться бортом МЧС России», ― добавил он.

Колодкин добавил, что двух получивших ранения подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По словам заместителя губернатора города Александра Кулагина, в данный момент в больницах остаются 79 человек. В их числе 29 детей.

Как сообщил губернатор города Михаил Развозжаев, ночью в Севастополь по поручению президента России прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву, департаменту здравоохранения Москвы, психологи МЧС. Всего 35 специалистов. Они осмотрели всех пострадавших.

Развозжаев добавил, что переговорил заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой. Она заверила, что в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице.

Как сообщал ИА Регнум, утром 23 июня украинская армия выпустила по Севастополю пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В Минобороны уточнили, что при отражении ракетной атаки дежурные силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к жертвам среди мирных жителей Севастополя. Её обломки упали в прибрежной зоне.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили ракеты киевскому режиму. В военном ведомстве добавили, что, кроме того, все полётные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Позднее в этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по уточнённым данным, при атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, включая двоих детей. За медицинской помощью в больницы Севастополя обратился 151 человек, госпитализированы 82 пострадавших, в их числе около 30 детей разного возраста.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что 24 июня объявили в регионе днём траура по погибшим в результате атаки ВСУ на Севастополь.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 23 июня назвал ракетный удар по Севастополю, как и нападения в Махачкале и Дербенте, терактом против народа России. Политик подчеркнул, что в нём виновны поставляющие ВСУ оружие США и киевский режим, целенаправленно ударивший по мирным жителям на пляже.

Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS продемонстрировал, что власти США окончательно встали на сторону международного терроризма, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он добавил, что Белый дом демонстративно поддерживает преступления киевского режима, потворствует ударам бандеровцев по мирному населению.