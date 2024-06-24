Антонов обвинил власти США в терроризме после удара ВСУ по Севастополю
Посол Антонов: удар по Севастополю показал, что США стоят на стороне терроризма
Москва, 24 июня, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS продемонстрировал, что власти США окончательно встали на сторону международного терроризма. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По словам дипломата, Белый дом демонстративно поддерживает преступления киевского режима, потворствует ударам бандеровцев по мирному населению.
«Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ. Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слёзы безвинных людей», — заверил Анатолий Антонов, добавив, что кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США.
Как сообщало ИА Регнум, минобороны США знает о террористическом ударе украинской армии по Севастополю американскими ракетами ATACMS, но что-либо сказать по этому поводу ведомству нечего.
ВСУ утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.
Погибли четыре человека, в том числе двое детей, в больницы обратился 151 пострадавший.
Спецбортом МЧС из Москвы в Севастополь прилетела бригада медиков.