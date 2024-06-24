Москва, 24 июня, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS продемонстрировал, что власти США окончательно встали на сторону международного терроризма. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Минобороны России Анатолий Антонов

По словам дипломата, Белый дом демонстративно поддерживает преступления киевского режима, потворствует ударам бандеровцев по мирному населению.

«Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ. Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слёзы безвинных людей», — заверил Анатолий Антонов, добавив, что кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США.

Как сообщало ИА Регнум, минобороны США знает о террористическом ударе украинской армии по Севастополю американскими ракетами ATACMS, но что-либо сказать по этому поводу ведомству нечего.

ВСУ утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей, в больницы обратился 151 пострадавший.

Спецбортом МЧС из Москвы в Севастополь прилетела бригада медиков.