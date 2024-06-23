Москва, 23 июня, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Ракетный удар по Севастополю, как и нападения в Махачкале и Дербенте — это теракт против народа России, заявил 23 июня заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM

В теракте в Севастополе виновны как власти США, поставляющие киевскому режиму ракеты с кассетными боеприпасами, так и сам этот режим, целенаправленно ударивший по мирным жителям на пляже, написал Медведев в своём Telegram-канале.

«И те, и другие сгорят в аду. Надеюсь, не только в сакральном огне, но ещё раньше — в земном», — подчеркнул зампред Совета безопасности.

Всё случившееся, и в Севастополе, и в Дагестане — не военные действия, а подлый и гнусный теракт против народа России, совершённый в православный праздник Троицы, отметил Медведев.

«Поэтому теперь все они — американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики — ничем для нас не отличаются», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщил глава города Михаил Развожаев. Пострадали 144 человека, 82 из них госпитализированы.

Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, заявило Минобороны РФ. Террористическая атака не останется без ответа, отметило ведомство.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Также сообщалось об убийстве настоятеля храма. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Вечером того же дня в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС, сообщило министерство внутренних дел республики. Был объявлен план «Перехват».

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. При нападении боевиков были убиты шесть сотрудников полиции, ещё 12 получили ранения, проинформировало МВД республики. Двое боевиков, напавших на церковь и синагогу и расстрелявших полицейских в Махачкале, ликвидированы, сообщил Национальный антитеррористической комитет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В регионе был введён режим контртеррористической операции.