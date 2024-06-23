Севастополь, 24 июня, 2024, 00:24 — ИА Регнум. За медицинской помощью в больницы Севастополя после атаки ВСУ 23 июня обратился уже 151 человек, госпитализированы 82 пострадавших, в их числе около 30 детей разного возраста. Уточнённые данные сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале поздним вечером 23 июня.

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По информации на 21:00, погибли четыре человека — двое взрослых и два ребёнка.

«Лично объехал больницы, где находятся пострадавшие. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь», — написал Развожаев.

Губернатор добавил, что ночью ожидается прибытие бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф.

Как сообщало ИА Регнум, киевские боевики утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

Дата для нанесения удара, праздник Троицы, была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По факту атаки ВСУ на Севастополь возбуждено уголовное дело по статье о теракте, информировал Следственный комитет.

Развожаев сообщил, что президент Владимир Путин позвонил ему и выразил соболезнования близким погибших. Глава государства находится в постоянном контакте с руководством социального блока, а также с военными, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днём траура.