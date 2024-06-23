Севастополь, 23 июня, 2024, 20:16 — ИА Регнум. По уточнённой информации, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пострадали 144 человека, 82 из них госпитализированы, проинформировал губернатор.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки погибли пять и получили ранения 122 человека.

«По уточнённой информации, погибли 4 человека, из них 2 ребёнка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Он также сообщил о случаях, когда люди в состоянии шока уходили с места происшествия домой и только потом обращались в больницу, а исследования выявляли наличие осколков.

«Просьба ко всем, кто был на пляже, всё же обратиться к врачам. Если нужна помощь с подвозом в больницу — готовы отвезти волонтёры», — написал губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, заявило Минобороны РФ. Террористическая атака не останется без ответа, отметило ведомство.

Дата для нанесения удара, праздник Троицы, была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По факту атаки ВСУ на Севастополь возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщил Следственный комитет.

Развожаев сообщил, что президент Владимир Путин позвонил ему и выразил соболезнования близким погибших. Глава государства находится в постоянном контакте с руководством социального блока, а также с военными, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днём траура.