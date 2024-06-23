Москва, 24 июня, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Правоохранители расследуют уголовное дело о нападении террористов в Дагестане по трём статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

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Произошедшее в республике квалифицировали по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия»), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»).

«По версии следствия, 23 июня участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания, расположенные в Махачкале и Дербенте. Кроме того, соучастниками были обстреляны сотрудники правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.

В процессе задержания силовики ликвидировали пять лиц, причастных к совершению преступления, личности каждого уже установили. Следствие устанавливает личности иных людей, причастных к нападениям, добавили в СК.

По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре мирных жителя, в числе которых православный священник.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых нападавших. В результате этого погибли свыше 15 правоохранителей и несколько мирных граждан. Кроме того, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. 19 человек закрылись внутри церкви, пытаясь спастись. После произошедшего 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.

Позднее глава республики Сергей Меликов заявил, что власти региона продолжат выявлять спящие ячейки террористов. Он также призвал сограждан оказывать поддержку действиям силовиков, которые направлены на стабилизацию ситуации.

Лидеры других государств выразили соболезнования в связи с терактами в Дагестане президенту России Владимиру Путину. Утром 24 июня это сделали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Киргизии Садыр Жапаров.