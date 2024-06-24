Махачкала, 24 июня, 2024, 03:07 — ИА Регнум. На заседании оперативного штаба в Махачкале после террористической атаки боевиков глава Дагестана Сергей Меликов озвучил предварительные данные о ситуации в республике, а также число жертв террористов.

Kremlin.ru Сергей Меликов

«Первыми на пути нелюдей встали дагестанские полицейские — ценой своей жизни», — сказал Меликов.

По его словам, более 15 полицейских стали жертвами терактов в Дагестане. Также в числе погибших несколько местных жителей.

«Люди погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты», — сказал глава республики.

Сергей Меликов заверил, что оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек».

Как сообщало ИА Регнум, боевики 23 июня совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.

Ликвидировано минимум шесть боевиков.

При нападении террористов в Дербенте 23 июня погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев. Он получил тяжёлое ранение, врачи спасти его не смогли.

Всех, кто пострадал в результате перестрелки в Махачкале, прооперировали, они находятся под присмотром врачей.