Махачкала, 24 июня, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Власти Дагестана объявили 24, 25 и 26 июня днями траура. Указ подписал ночью 24 июня глава республики Сергей Меликов, сообщили в администрации главы РД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Три дня траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

Дагестанскому правительству поручено принять все необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, сказано в указе Сергея Меликова.

Как сообщало ИА Регнум, на заседании оперативного штаба в Махачкале после террористической атаки боевиков глава Дагестана озвучил предварительные данные о ситуации в республике, а также число жертв террористов.

Более 15 полицейских стали жертвами терактов в Дагестане. Также в числе погибших несколько местных жителей.

Ликвидировано минимум шесть боевиков.

Боевики 23 июня совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале.