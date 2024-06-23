Махачкала, 23 июня, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Информация о том, что в церкви в Махачкале удерживаются заложники, является ложной, сообщила 23 июня республиканское МВД.

Кадр из видео

«Ни о каких заложниках речи нет. 19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ранее местные каналы начали распространять информацию, что террористы взяли в заложники 40 человек в Махачкале.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут. Позднее стало известно, что во время нападения боевиков были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма.

Вечером того же дня перестрелка произошла в Махачкале, неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС. В городе был объявлен план «Перехват». Двое боевиков, расстрелявших полицейских, были ликвидированы.

По последним данным МВД, при нападении боевиков в Дербенте и Махачкале шесть полицейских погибли, ещё 12 полицейских получили ранения. В правоохранительных органах уточнили, что напавшие являются приверженцами международной террористической организации.

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.