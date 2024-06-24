Астана, 24 июня, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Глава республики осудил произошедшее и предложил содействие в проведении оперативных мероприятий, сообщила 24 июня пресс-служба казахстанского лидера.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов», — отметила пресс-служба в Telegram-канале.

Кроме того, Токаев предложил российскому коллеге содействие в проведении оперативно-разыскных мероприятий по линии силовых структур.

Президент Казахстан решительно осудил теракты, назвав произошедшее античеловеческим деянием. Также Токаев выступил за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других международных организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дербенте и Махачкале Республики Дагестан боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Правоохранители ликвидировали шесть боевиков, но власти на этом не остановятся и продолжат выявлять спящие ячейки террористов, заверил глава республики Сергей Меликов. Он призвал сограждан поддерживать действия силовиков, направленные на стабилизацию ситуации в регионе.

23 июня в Дербенте и Махачкале в терактах погибли и пострадали более 15 правоохранителей, а также несколько мирных граждан. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды и радикализации религий, выразив соболезнования руководству Дагестана, родным погибших и пострадавших. Владыка выразил надежду, что спецслужбы приложат необходимые усилия для скорейшего и полного раскрытия преступления, а виновные понесут заслуженное наказание.