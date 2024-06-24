Ташкент, 24 июня, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июня направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактами в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли правоохранители и мирные граждане. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь лидера Узбекистана Шерзод Асадов.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Он добавил, что Мирзиёев решительно осудил теракты в Дагестане. Лидер Узбекистана выразил готовность продолжать активное взаимодействие соответствующих ведомств в борьбе с этими вызовами.

Как сообщало ИА Регнум, также 24 июня соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава республики предложил российскому коллеге содействие в проведении оперативно-разыскных мероприятий по линии силовых структур. Токаев осудил теракты, назвав произошедшее античеловеческим деянием. Также он выступил за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других международных организаций.

23 июня в Дербенте и Махачкале в терактах погибли и пострадали более 15 правоохранителей, а также несколько мирных граждан. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

После нападений в Махачкале и Дербенте Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах.

В Дагестане правоохранители ликвидировали шесть боевиков, но власти на этом не остановятся и продолжат выявлять спящие ячейки террористов, заверил глава республики Сергей Меликов. Он призвал сограждан поддерживать действия силовиков, направленные на стабилизацию ситуации в регионе.