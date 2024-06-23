Дербент, Дагестан, 23 июня, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Во время нападения в Дербенте был убит настоятель храма, сообщил 23 июня член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Кадр из Телеграм — канала

Этим же вечером в Махачкале также во время нападения был убит охранник храма, рассказал Хадулаев в своём Telegram-канале.

«По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооружённого лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в Церкви, ждут помощи», — написал Хадулаев.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Один сотрудник полиции погиб, ещё один получил ранения. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут.

Вечером того же дня в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС, сообщило министерство внутренних дел республики. По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб, шестеро получили ранения. Объявлен план «Перехват».

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. Неизвестные предприняли попытки к дестабилизации ситуации в республике, отметил он. Глава республики подчеркнул, что злоумышленники рассчитывали создать панику и посеять страх, и призвал жителей республики соблюдать спокойствие.